التحالف العربي يعلن إحباط محاولات مليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين في السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الأحد، إحباط محاولات مليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين في المملكة العربية السعودية خلال 24 ساعة بـ12مسيرة تم تدميرها.



وقال المتحدث باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، في بيان، إن الاعتداءات الحوثية بالتصعيد ضد المدنيين لن تقود لفرض تسوية سياسية.

وقد أعلن التحالف اعتراض وتدمير 5 مسيرات حوثية مفخخة حاولت استهداف المدنيين، وبعدها بقليل تم اعتراض وتدمير 3 طائرات بدون طيار، كما أعلن عن تدمير 4 طائرات مسيرة، ليرتفع العدد إلى 12 طائرات مسيرة مفخخة أطلقت تجاه السعودية.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية بضربات جوية قوية ضد مليشيا الحوثي.

وخلال الفترة الماضية تنامت وتيرة استهداف المليشيا الإرهابية لمدنيين في الداخل بالمحافظات المحررة، والخارج عبر مسيرات مفخخة توجه للأراضي السعودية.

ورغم الإدانات المتكررة للنهج الإرهابي للمليشيا المدعوة من إيران لم يحرك المجتمع الدولي ساكنا لمواجهتها.