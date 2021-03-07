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الهيئة العامة لحماية البيئة تنظم محاضرة حول اليوم العالمي للحياة البرية بعدن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نظمت الهيئة العامة لحماية البيئة (الإدارة العامة لصون الطبيعة)، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن ، محاضرات توعوية خاصة باليوم العالمي للحياة البرية بعنوان "الغابات وسبل العيش: استدامة الناس والكوكب" بالشراكة مع اللجنة الوطنية اليمنية للتربية والثقافة والعلوم ( اليونسكو ) .

واستعرضت المحاضرة بحضور ممثلي من منظمات المجتمع المدني، ومراكز بحثية، وأكاديميين ، وعدد من مختصين البيئة، أهمية النباتات البرية المتنوعة التي أدت إلى وفرة في تنوعها، والتي سجلت حوالي 2851 نوعاً نباتياً تنتمي لـ 1069 جنساً و 179 عائلة نباتية، و اهمية الشعاب المرجانية في خليج عدن التي تعد مصدر هام للمصائد البحرية الساحلية ، بالاضافة الى مناقشة العديد من المواضيع التي تخص البيئة .

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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