شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهيئة العامة لحماية البيئة تنظم محاضرة حول اليوم العالمي للحياة البرية بعدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نظمت الهيئة العامة لحماية البيئة (الإدارة العامة لصون الطبيعة)، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن ، محاضرات توعوية خاصة باليوم العالمي للحياة البرية بعنوان "الغابات وسبل العيش: استدامة الناس والكوكب" بالشراكة مع اللجنة الوطنية اليمنية للتربية والثقافة والعلوم ( اليونسكو ) .



واستعرضت المحاضرة بحضور ممثلي من منظمات المجتمع المدني، ومراكز بحثية، وأكاديميين ، وعدد من مختصين البيئة، أهمية النباتات البرية المتنوعة التي أدت إلى وفرة في تنوعها، والتي سجلت حوالي 2851 نوعاً نباتياً تنتمي لـ 1069 جنساً و 179 عائلة نباتية، و اهمية الشعاب المرجانية في خليج عدن التي تعد مصدر هام للمصائد البحرية الساحلية ، بالاضافة الى مناقشة العديد من المواضيع التي تخص البيئة .