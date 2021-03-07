محافظ تعز يزور جرحى المركز التدريبي بالعفا بمديرية الشمايتين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

زار محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، اليوم، عدد من الجرحى بمستشفى خليفة العام بالتربة الذين اصيبوا جراء استهداف المركز التدريبي بالعفا الاصابح بطائرة مسيرة مفخخة اطلقتها المليشيات الحوثية المدعومة ايرانياً وسقوط شهيدين و17 جريح .



وخلال الزيارة اطمأن محافظ تعز، على أوضاع الجرحى..موجهاً إدارة المستشفى بالعناية بالجرحى وإيلائهم الاهتمام والرعاية الطبية المتكاملة.

كما قام محافظ تعز بزيارة تفقدية لمركز العفا التدريبي بالاصابح مديرية الشمايتين واطلع على أثار الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف جنود الامن في فترة تدريبهم..مشيداً بصمود وانتصارات ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مواجهة المليشيات الحوثية في جميع الجبهات وما يسيطرونه من بطولات في مواجهة الهجمات الإرهابية لمليشيات الحوثي المدعومة من إيران وتكبيدها خسائر كبيرة في الارواح والمعدات العسكرية وتلقينها هزائم قاسية لن تنساها على مر التأريخ .

كما عبر المحافظ شمسان، عن استنكاره وادنته لهذه الاعمال الارهابية التي تقوم بها مليشيات الانقلاب الحوثي من جرائم بحق محافظة تعز وأبنائها من استهداف للاحياء السكنية بالصواريخ وقذائف المدفعية وسقوط ضحايا مدنيين وخصوصا من الاطفال والنساء..موكداً أن هذه الاعمال الاجرامية تعد جرائم حرب ولا تسقط بالتقادم.

ودعا محافظ تعز، الجميع الى توحيد الصفوف ودعم انتصارات الجيش الوطني من اجل إستكمال تحرير تعز واليمن بشكل كامل وتخليص اليمن من ظلم وبطش المليشيات الاجرامية التي تعد أداة تدميرية بيد النظام الايراني لتخريب اليمن .