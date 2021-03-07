وكيل أول حضرموت يحث على الاهتمام بالتدريب والتأهيل المهني للنساء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 مارس 2021

الخليج 365 - المكـلا

اطلع وكيل أول حضرموت، الشيخ عمرو بن حبريش العليي، اليوم، على أنشطة وبرامج مؤسسة سما للتنمية خلال هذا العام 2021م في مجال التدريب والتمكين المهني والمشاريع التنموية للقطاع النسوي .



وأشارت رئيسة المؤسسة فاطمة عوض باعثمان ، إلى أن خطة هذا العام تتضمن برامج نوعية تستهدف تعزيز قدرات النساء والرفع من مهاراتهن المهنية والحرفية في مجالات الخياطة والتطريز والطباخة ونقش الحناء وغيرها , والقيام بأنشطة تثقيفية وتوعوية وتشجيعهن على تقديم الخدمات الانسانية وفتح المشاريع المنزلية المدرة للدخل بما يحسن ظروفهن المعيشية.

وشدد وكيل أول حضرموت على ضرورة الاهتمام بجوانب التدريب والتأهيل المهني للنساء وتوفير لهن متطلبات فتح مشروعات خاصة بهن في المهن والأعمال الحرفية المختلفة مشيرًا إلى أن ذلك سيكون له أثر ايجابي ومعيشي على النساء المستفيدات.

وحث الوكيل بن حبريش على التنسيق مع مكتب التعليم الفني والتدريب المهني والمؤسسات المختصة والاستفادة من امكانياتها في مجالات التدريب والتأهيل مبديًا استعداد السلطة المحلية بتقديم أوجه التسهيلات التي تساهم في إنجاح المبادرات والمشاريع التي تخدم النساء والمجتمع عموما