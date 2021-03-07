وكيل وزارة الداخلية يترأس اجتماعاً موسعاً بمدراء الإدارات في قطاع الأمن والشرطة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

تراس وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء الركن محمد مساعد الأمير، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن ، اجتماعاً موسعاً بمدراء الإدارات في القطاع، لمناقشة مجمل القضايا والملفات المتعلقة بعمل إدارات قطاع الأمن والشرطة بوزارة الداخلية.



واشار اللواء الركن الامير، في الاجتماع الذي حضره مدراء عموم الإدارات التابعة لقطاع الامن والشرطة في وزارة الداخلية، إلى أهمية اللقاء في التأسيس لبدء تنفيذ العمل المؤسسي لإدارات قطاع الأمن والشرطة كجزء لا يتجزأ من منظومة العمل المؤسسي لقطاعات وزارة الداخلية..مؤكداً على اهمية شحذ الهمم وتحمل المسؤولية والعمل بروح الفريق الواحد وبدء تدشين العمل المؤسسي وتنفيذ المهام الموكلة إليهم لخدمة الوطن ومصلحة المواطنين وإنجاز مهامهم بكل كفاءة واقتدار لا سيما في هذه المرحلة الاستثنائية والحساسة التي يمر بها الوطن.

واشاد الامير، بالجهود التي تبذل من قبل إدارات قطاع الوزارة للأمن والشرطة رغم شحة الإمكانات..مؤكدا أن قيادة القطاع ستعمل على تذليل الصعوبات في ظل الاهتمام الذي يوليه وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان لكافة قطاعات الوزارة ووحداتها وعمله الجاد في انتشال أوضاعها لتقوم بدورها الوطني في حماية أمن الوطن والمواطن وحماية الممتلكات العامة والخاصة والسلم الاجتماعي.

كما استمع وكيل وزارة الداخلية لقطاع الامن والشرطة، من مدراء الإدارات الى الاستعدادات والترتيبات لإنجاز المهام الملقاة على عاتقهم..مشيرين إلى الصعوبات والعراقيل وكذا الحلول والمعالجات الممكنة لتجاوزها بفعل تضافر الجهود من قبل الجميع قيادات وضباط وأفراد وكل منتسبي وزارة الداخلية.