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إصابة 6 أطفال بقذائف مليشيات الحوثي استهدفت حي الروضة بتعز

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أصيب 6 أطفال بشظايا قذيفتين اطلقتها مليشيات الحوثي المدعومة ايرانياً، اليوم، واستهدفت حي الروضة السكني وسط مدينة تعز.

 

وأوضح مصدر محلي وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن القذائف اسفرت عن إصابة 6 أطفال بجروح مختلفة أثناء عودتهم من المدرسة ظهر اليوم وتم إسعافهم الى المستشفى للعلاج.

 

من جانبه أوضح مركز تعز الحقوقي، أن قذيفتين لمليشيات الحوثي استهدفت 6 أطفال في توقيت متعمد إثناء عودتهم من المدرسة..منوها الى أن الضحايا هم يوسف عبدالكريم الشلبي ١٣ سنة ، وعمر طاهر غالب علي١٨ سنة، وشجاع محمد عبده سيف ١٥ سنة، وأنس فيصل محمد ملهي ١٣ سنة، وياسين فيصل محمد ملهي ١٢ سنة، ومحمد سلال علي سعد ١٨ سنة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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