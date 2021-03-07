إصابة 6 أطفال بقذائف مليشيات الحوثي استهدفت حي الروضة بتعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أصيب 6 أطفال بشظايا قذيفتين اطلقتها مليشيات الحوثي المدعومة ايرانياً، اليوم، واستهدفت حي الروضة السكني وسط مدينة تعز.



وأوضح مصدر محلي وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن القذائف اسفرت عن إصابة 6 أطفال بجروح مختلفة أثناء عودتهم من المدرسة ظهر اليوم وتم إسعافهم الى المستشفى للعلاج.

من جانبه أوضح مركز تعز الحقوقي، أن قذيفتين لمليشيات الحوثي استهدفت 6 أطفال في توقيت متعمد إثناء عودتهم من المدرسة..منوها الى أن الضحايا هم يوسف عبدالكريم الشلبي ١٣ سنة ، وعمر طاهر غالب علي١٨ سنة، وشجاع محمد عبده سيف ١٥ سنة، وأنس فيصل محمد ملهي ١٣ سنة، وياسين فيصل محمد ملهي ١٢ سنة، ومحمد سلال علي سعد ١٨ سنة.