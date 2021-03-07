اجتماع بلحج يعتمد عقوداً جديدة لـ 18 طبيباً متعاقداً بمستشفى " ابن خلدون "

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أقر اجتماع عقد برئاسة محافظ لحج اللواء الركن أحمد تركي، اليوم، اعتماد عقوداً جديدة لـ 18 طبيباً وطبيبة، لمستشفى " ابن خلدون " العام بمديرية الحوطة.



كما اقر الاجتماع الذي ضم مدراء مكاتب الصحة العامة، والخدمة المدنية، والمالية، وإدارة المستشفى، صرف مستحقات المتعاقدين بالمستشفى بديلاً عن مرتبات الموظفين غير المباشرين لأعمالهم و المنزلة في الاعتماد.

ومنح الموظفين الرسميين بالمستشفى المنزلة مستحقاتهم من كشوف الرواتب والمحفوظة في الاعتماد الأولوية في العودة إلى مزاولة العمل وتصحيح أوضاعهم الإدارية.

وأقر الاجتماع، تحرير عقوداً رسمية للمتعاقدين الذين تختارهم الإدارة العامة للمستشفى و تُعَمَّد من المحافظ ومكاتب وزارة الصحة العامة و السكان ، و وزارة الخدمة المدنية و التأمينات ، و وزارة المالية .

ووجَّه الاجتماع، إنذارات لموظفي المستشفى الرسميين، الواردة أسماؤهم في الكشوف، بالعودة إلى ممارسة أعمالهم، وتشديد الجزاءات ضد الموظفين الرسميين بالمستشفى، بحرمانهم من وظائفهم عقب إكتمال المهلة الإشعارية المُحَدَّدَة لهم من اللجنة والمنتهية في العام المالي 2021، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بعد انتهاء المهلة.