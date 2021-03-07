تدشين حملة الفرز التغذوي بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن مكتب الصحة والسكان بعدن، اليوم، حملة الفرز التغذوي لتوزيع المغذيات الدقيقة للأطفال من عمر ٦ أشهر إلى ما دون الخامسة.



وتستهدف الحملة التي تنفذها وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة اليونسيف، الوصول إلى ٤٥ الف طفل وطفلة في مديريتي دار سعد والبريقة.

وتهدف الحملة التي تركز على التجمعات السكنية بالمديريتين ومخيمات النازحين فيهما وارتفاع نسبة الفقر إلى تحسين صحة الأطفال وحمايتهم من امراض سوء التغذية

وخلال التدشين أكد مدير مكتب الصحة الدكتور علي صالح، ومدير مديرية دار سعد الدكتور احمد باراس، على أهمية الحملة، وشددا على مضاعفة الجهد لتحقيق افضل النتائج والوصول إلى الفئات المستهدفة.