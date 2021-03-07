اجتماع برئاسة وزير التربية يناقش أولويات المشاريع في الحقل التربوي والتعليمي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير التربية والتعليم طارق العكبري، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع قطاع المشاريع والتجهيزات بالوزارة، أولويات المشاريع في الحقل التربوي والتعليمي.



وأكد الوزير العكبري في الاجتماع الذي ضم القائم بأعمال وكيل القطاع محمد باسليم ومدراء الإدارات بقطاع المشاريع، على اهمية تحديد الأولويات من المشاريع والبرامج وفق الاحتياج المرسوم من قبل الوزارة وتوزيعه بصورة وفقاً للاحتياج وبذل المزيد من الجهد والمتابعة والإشراف والتنفيذ طبقا للمواصفات والإلتزامات التي تتضمنها الاتفاقيات..مشيداً بالدور الكبير الذي بذله قطاع المشاريع والتجهيزات خلال المرحلة السابقة.

وشدد وزير التربية، على ضرورة العمل بروح المسؤولية وبذل المزيد من الجهود وتعزيز الشراكة والتعاون مع مختلف المنظمات العاملة في المجال التعليمي في بلادنا وفق احتياجات الوزارة بصورة واضحة وشفافة.

واستعرض القائم بأعمال وكيل قطاع المشاريع والتجهيزات الدكتور محمد باسليم، خطط قطاع المشاريع خلال العام الجاري، وتقارير عن المشاريع المنجزة وقيد التنفيذ والمتعثرة، وآليات عمل قطاع المشاريع مع المنظمات المانحة، في بناء المدارس والفصول الدراسية وتجهيزها بكافة المتطلبات، إضافة إلى الوضع المالي المتعلق بعدد من المشاريع.

وتطرق الاجتماع إلى الأولويات الهامة من المشاريع التي سيتم تنفيذها واستكمالها والتنسيق المشترك بين قطاعات الوزارة مع المنظمات المانحة خاصة في تفعيل المنح، إضافة إلى آلية تفعيل خطة التعليم.