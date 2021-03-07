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اجتماع يقر إعلان النتيجة النهائية للوحة التراثية لرياض الأطفال بالمكلا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 مارس 2021

الخليج 365 - المكـلا

أقراجتماع لتربية حضرموت برئاسة وكيل أول الوزارة مدير تربية حضرموت الأستاذ جمال سالم عبدون إعلان النتيجة النهائية للوحة التراثية لرياض الأطفال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2020/2021 على مستوى مديريات المحافظة

 

وفي مستهل الاجتماع أشاد الوكيل عبدون بجهود الرياض وتفاعلهم وتنافسهم الشريف وتقديمهم العروض التراثية  الحضرمية والتي تجسد الصورة الحقيقة لإبداع حضرموت المتعدد

 

مثنياًعلى الدور الذي لعبته اللجنة المتخصصة في التقييم لمستوى العروض التي قدمت خلال اليومين  بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان مكتب الوزارة بالمحافظة من قبل رياض الأطفال وتلاميذ وتلميذات مركز النور للمكفوفين وتدريب المعاقين الذي شاركوا لوحة الأعراس نالت استحسان الحاضرين

 

وعقب ذلك استعرضت اللجنة تقريرا تفصيلاً عن مشاركات الرياض وتوزيع النقاط عليهم والتي جاءت النتيجة على النحو الآتي :

 

الأول : روضة 14 أكتوبر بمديرية الشحر بمجموع 882 نقطة

 

الثاني : روضة الثاني والعشرين من مايو مديرية غيل باوزير المجموع 865 نقطة

 

الثالث: روضة الثلاثين نوفمبر مديرية المكلا بمجموع 797  نقطة

 

الرابع : روضة الأمل بمديرية الريدة وقصيعر بمجموع 795 نقطة

 

الخامس : روضة الأمل بمديرية حجر بمجموع 776 نقطة .

 

السادس : روضة الثلاثين نوفمبر مديرية الديس الشرقية المجموع 769 نقطة .

 

السابع : روضة أطفال غيل بن يمين مديرية غيل بن يمين المجموع 750 نقطة

 

الثامن : روضة أطفال الضليعة مديرية الضليعة مديرية الضليعة بمجموع 653 نقطة

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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