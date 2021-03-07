اجتماع يقر إعلان النتيجة النهائية للوحة التراثية لرياض الأطفال بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 مارس 2021

الخليج 365 - المكـلا

أقراجتماع لتربية حضرموت برئاسة وكيل أول الوزارة مدير تربية حضرموت الأستاذ جمال سالم عبدون إعلان النتيجة النهائية للوحة التراثية لرياض الأطفال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2020/2021 على مستوى مديريات المحافظة



وفي مستهل الاجتماع أشاد الوكيل عبدون بجهود الرياض وتفاعلهم وتنافسهم الشريف وتقديمهم العروض التراثية الحضرمية والتي تجسد الصورة الحقيقة لإبداع حضرموت المتعدد

مثنياًعلى الدور الذي لعبته اللجنة المتخصصة في التقييم لمستوى العروض التي قدمت خلال اليومين بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان مكتب الوزارة بالمحافظة من قبل رياض الأطفال وتلاميذ وتلميذات مركز النور للمكفوفين وتدريب المعاقين الذي شاركوا لوحة الأعراس نالت استحسان الحاضرين

وعقب ذلك استعرضت اللجنة تقريرا تفصيلاً عن مشاركات الرياض وتوزيع النقاط عليهم والتي جاءت النتيجة على النحو الآتي :

الأول : روضة 14 أكتوبر بمديرية الشحر بمجموع 882 نقطة

الثاني : روضة الثاني والعشرين من مايو مديرية غيل باوزير المجموع 865 نقطة

الثالث: روضة الثلاثين نوفمبر مديرية المكلا بمجموع 797 نقطة

الرابع : روضة الأمل بمديرية الريدة وقصيعر بمجموع 795 نقطة

الخامس : روضة الأمل بمديرية حجر بمجموع 776 نقطة .

السادس : روضة الثلاثين نوفمبر مديرية الديس الشرقية المجموع 769 نقطة .

السابع : روضة أطفال غيل بن يمين مديرية غيل بن يمين المجموع 750 نقطة

الثامن : روضة أطفال الضليعة مديرية الضليعة مديرية الضليعة بمجموع 653 نقطة