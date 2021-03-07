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التحالف العربي يطلق عملية عسكرية ضد مليشيا الحوثي الموالية لإيران

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 مارس 2021

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أطلق التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اليوم الأحد عملية عسكرية ضد قدرات مليشيا الحوثي الموالية لإيران في صنعاء ومدن أخرى.

 

وجاء إعلان التحالف عن العملية العسكرية التي بدأت بسلسلة غارات جوية في أعقاب ثلاث هجمات بطائرات مسيرة مفخخة على مناطق مدنية في صباح اليوم.

 

وشدد التحالف، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، على أن المدنيين والأعيان المدنية في السعودية خط أحمر، مشيرا إلى أن العملية العسكرية تستهدف قدرات مليشيات الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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