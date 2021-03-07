شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف العربي يطلق عملية عسكرية ضد مليشيا الحوثي الموالية لإيران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أطلق التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اليوم الأحد عملية عسكرية ضد قدرات مليشيا الحوثي الموالية لإيران في صنعاء ومدن أخرى.



وجاء إعلان التحالف عن العملية العسكرية التي بدأت بسلسلة غارات جوية في أعقاب ثلاث هجمات بطائرات مسيرة مفخخة على مناطق مدنية في السعودية صباح اليوم.

وشدد التحالف، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، على أن المدنيين والأعيان المدنية في السعودية خط أحمر، مشيرا إلى أن العملية العسكرية تستهدف قدرات مليشيات الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى.