اجتماع برئاسة النائب العام ومحافظ المهرة يناقش أوضاع واحتياجات السلطة القضائية بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش اجتماع برئاسة النائب العام للجمهورية، الدكتور أحمد بن أحمد الموساي، ومحافظ المهرة محمد علي ياسر، اليوم، أوضاع واحتياجات السلطة القضائية بالمحافظة وسبل تطوير العمل في النيابات والمحاكم.



واستعرض الاجتماع أوضاع منتسبي السلطة القضائية، والاحتياجات والإشكاليات التي تواجه العمل فيها.

وأكد المحافظ، أهمية استقامة القضاء لكي تمارس كافة السلطات الأخرى مهامها..مشيرا إلى أن السلطة المحلية أولت القضاء اهتمام وقدمت له الدعم.

وثمن العمل والجهود التي تبذلها الأجهزة القضائية بالمحافظة، مجددا استعداد السلطة لتقديم التسهيلات.

من جانبه، أكد النائب العام الدكتور أحمد الموساي، على الدور الكبير الذي تقوم به النيابات والمحاكم في المهرة، مشددا على سرعة الفصل في قضايا المواطنين، مشيرا الى انه سيتم العمل على معالجة التحديات بالتنسيق مع مختلف الجهات المختصة العليا والسلطة المحلية.