شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خبير عسكري يكشف عن حل الأزمة ببلادنا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 مارس 2021

الشحات غريب

كشف الخبير العسكري العقيد ركن محسن عبدالله محسن علي الجعشاني أحد مؤسسي الحراك السلمي في رباعية ردفان عن مخرج الأزمة اليمنية.



وقال بأن المخرج الأساسي لحل الأزمه اليمنية يتمثل في حل القضية الجنوبية حلآ عادلآ يصل لمستوى تطلعات وتضحيات شعب الجنوب.

وأضاف بأن هذا يتمثل بإستعادة دولته كاملة السيادة على حدود ما قبل ٩٠ وإجراء الحوار بين الشمال والجنوب برعايه اقليمية ودولية لأجل ذالك.