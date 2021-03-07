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خبير عسكري يكشف عن حل الأزمة ببلادنا

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الشحات غريب 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 مارس 2021

الشحات غريب

كشف الخبير العسكري العقيد ركن محسن عبدالله محسن علي الجعشاني أحد مؤسسي الحراك السلمي في رباعية ردفان عن مخرج الأزمة اليمنية.

 

وقال بأن المخرج الأساسي لحل الأزمه اليمنية يتمثل في حل القضية الجنوبية حلآ عادلآ يصل لمستوى تطلعات وتضحيات شعب الجنوب.

 

وأضاف بأن هذا يتمثل بإستعادة دولته كاملة السيادة على حدود ما قبل ٩٠ وإجراء الحوار بين الشمال والجنوب برعايه اقليمية ودولية لأجل ذالك.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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