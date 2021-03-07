وكيل أول حضرموت يلتقي فريق كرة اليد لنادي القطن المشارك في البطولة الاسيوية للأندية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 مارس 2021

الخليج 365 - المكـلا

التقى وكيل أول محافظة حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العليي اليوم فريق كرة اليد لنادي القطن الرياضي الحائز على مركز الوصيف في بطولة الجمهورية للمحافظات المحررة للموسم الرياضي الحالي.



وفي اللقاء أشار رئيس النادي صلاح القعيطي إلى أن تحقيق فريق كرة اليد هذا الإنجاز يعد مفخرة للنادي وتأكيد على اهتمامه بمختلف الألعاب الرياضية , لافتًا إلى أن هذا الإنجاز آهل فريق النادي للمشاركة في البطولة الآسيوية للأندية المقرر اقامتها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 20 إلى 31 مايو القادم .

وأشاد وكيل أول حضرموت بهذا الإنجاز الرياضي لنادي شباب القطن واهتمام قيادته بمختلف الأنشطة والألعاب الرياضية , داعيًا قيادات الأندية على إيلاء المزيد من الاهتمام بالرياضيين والشباب وتعزيز مشاركتهم في المسابقات الرياضية وفي الألعاب كافة.