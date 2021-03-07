شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المجلس الطلابي بكلية الهندسة والبترول يناشدون محافظ حضرموت التدخل لحل مشكلة المواصلات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 مارس 2021

الخليج 365 - المكـلا

بعث المجلس الطلابي لكلية الهندسة والبترول رسالة عاجلة، الى اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية، يناشدونه فيها بضرورة تدخله السريع. في تسهيل ودعم قطاع التعليم خاصة فيما يتعلق بمواصلات الطالب الجامعي.



وقال المجلس انه لايخفى على سيادتكم الاوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها الطالب لتاتي هذه الزيادة في سعر المشتقات النفطية لتزيد من اعباء الطالب الجامعي وتهدد مستقبله في مواصلة تعليمه الجامعي

وعليه فان المجلس يناشد المحافظ بالتدخل السريع لايجاد الحلول المناسبة لابنائه الطلاب حتى لاتعيقهم الظروف عن مواصلة تعليميهم الجامعي