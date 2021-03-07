طلاب غيل باوزير ينظمون وقفة احتجاجية أمام مقر السلطة المحلية بالمدي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 مارس 2021

الخليج 365 - غيل باوزير

نظم الطلاب الجامعيين بمديرية غيل باوزير، صباح اليوم الأحد، وقفة سلمية أمام مقر السلطة المحلية بالمديرية؛ احتجاجا على ارتفاع تسعيرة المواصلات بسبب الزيادة في اسعار المشتقات النفطية.



وطالب المحتجون السلطة المحلية بوضع حلول عاجلة في ظل معاناة طلبة الجامعة في مديرية غيل باوزير، من أرتفاع أسعار الديزل والبترول؛ الأمر الذي أدى لزياة تكاليف النقل على الطلاب .

يذكر أن تسعيرة المواصلات إرتفعت 30 في المئة؛ بسبب الجرعة الاخيرة في سعر المشتقات الأمر الذي يلقي بظلاله على حركة طلاب الجامعات والمعاهد في المديريات الشرقية مثل الشحر والديس الشرقية وغيل باوزير