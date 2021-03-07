شكرا لبحثكم عن خبر عاجل : غضب واحتجاج في حوطة لحج ” صور” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أقدم محتجون غاضبون من أبناء حوطة لحج صباح اليوم الأحد على قطع الخط الرئيسي عدن تعز واحراق الاطارات والأشجار تعبيراً عن غضباً ووضعاً أصبح غير مقبولاً على حد وصف المحتجون الغاضبون .

وطالب المحتجون بالكهرباء التي انقطعت عن المحافظة بشكل نهائي لليوم الرابع على التوالي والتي لا تزال مقطوعة حتى كتابة هذا الخبر .

كما طالبوا بالخدمات الاخرى التي تعتبر أبسط حق للمواطنين كصرف الرواتب للعسكريين والمشتقات ورفع الغلاء المعيشي عن كاهل المواطنين .

معبرين عن غضبهم من صمت واختفاء دور السلطة المحلية المسؤولة عن توفير الخدمات وترك المواطن يعاني .

هذا ولقد شوهد المئات من السيارات والقواطر متوقفة على الخط الرئيسي والازدحام في الشوارع الداخلية جراء قطع الخط العام .