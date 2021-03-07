الجيش الوطني يعلن مقتل 20 عنصرا للانقلابيين في جبهات مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

كثفت مليشيا الحوثي، السبت، هجومها العسكري برا شرق محافظة الجوف، فيما أعلن الجيش الوطني مقتل 20 عنصرا للانقلابيين في جبهات مأرب.



وعقب فشل مليشيا الحوثي من تحقيق أي تقدم في جبهات مأرب الغربية بعيد أسابيع من هجوم مكثف، غيّر الانقلابيون مسار الزحف البري إلى حدود المحافظة مع محافظة الجوف، في مسعى للتوغل عبر الصحراء إلى حقول النفط والغاز الحكومية شرقي مأرب.

وخاض الجيش مواجهات شرسة مع مليشيا الحوثي غرب سلسلة جبال "النضود" وقرب بلدة "بئر المرازيق" شرقي مدينة الحزم، حاضرة وعاصمة الجوف تزامنا مع هجوم استهدف جبهات "الجدعان" و"المخدرة" إلى الجهة الشمالية الغربية من مأرب، وفقا لمصدر عسكري تحدث لـ"العين الإخبارية".

وفيما أكد المصدر تكبيد الجيش والقبائل في الجوف لعناصر مليشيا الحوثي الهجومية خسائر بشرية ومادية ثقيلة، أشار إلى أن المعارك لا تزال مستمرة بوتيرة عالية منذ وقت مبكر، السبت.

ويأتي الهجوم الحوثي على المحور الحدودي بين الجوف ومأرب في مسعى لتوسيع خارطة نطاق المواجهات شمال وشرق المحافظة النفطية، التي تعد آخر معاقل للحكومة المعترف بها دوليا.

وفي جبهات "المخدرة" والجدعان" التابعة لمحافظة مأرب، أعلن الجيش أنه كسر هجوما حوثيا واسعا، وتكبّدت المليشيا الانقلابية خسائر كبيرة جديدة، عقب معارك شاركت فيها مقاتلات التحالف في دك آليات المتمردين.