محلل سياسي: الحوثيون هم أكبر عائق أمام إنهاء القتال في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد المُحلّل السابق لدى وكالة الإستخبارات المركزية الأمريكية بروس ريدل أن الحوثيين هم أكبر عائق أمام إنهاء القتال في اليمن، ولذلك، على الإدارة الأمريكية بقيادة جو بايدن تحفيزهم للموافقة على وقف إطلاق النار، بينما هم يعتقدون أنهم على وشك تحقيق انتصار كبير على الحكومة في صنعاء، وفقا لموقع 24.



ومما لا شكّ فيه أن إيران و"حزب الله" شجّعا الحوثيين، عبر تقديم الخبرة الفنية والدعم لعملياتهم الصاروخية والطائرات المسيرة التي تضرب مأرب وأهدافاً في السعودية. استُهدفت الرياض الشهر الماضي، ويقول التحالف إنه اعترض حوالي 900 صاروخ وطائرة مسيرة في السنوات الستّ الأخيرة من الحرب، أطلقها الحوثيون، الذين لم يكن للحصار تأثير ملموس في قدراتهم العسكرية.

و"يُقدّم الإيرانيون مساعدات للحوثيين تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات سنوياً" يقول ريدل، مرجحاً أنه "ربما لا يسيطر الإيرانيون على الحوثيين تماماً، لكنهم يتمتعون بنفوذ كبير".

وقال ريدل: "حتى تنتهي الحرب، تحتاج إدارة بايدن إلى ايجاد عملية سياسية تُغري الحوثيين بوقف إطلاق النار".