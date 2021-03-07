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محلل سياسي: الحوثيون هم أكبر عائق أمام إنهاء القتال في بلادنا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 مارس 2021

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أكد المُحلّل السابق لدى وكالة الإستخبارات المركزية الأمريكية بروس ريدل أن الحوثيين هم أكبر عائق أمام إنهاء القتال في اليمن، ولذلك، على الإدارة الأمريكية بقيادة جو بايدن تحفيزهم للموافقة على وقف إطلاق النار، بينما هم يعتقدون أنهم على وشك تحقيق انتصار كبير على الحكومة في صنعاء، وفقا لموقع 24.

 

ومما لا شكّ فيه أن إيران و"حزب الله" شجّعا الحوثيين، عبر تقديم الخبرة الفنية والدعم لعملياتهم الصاروخية والطائرات المسيرة التي تضرب مأرب وأهدافاً في . استُهدفت الرياض الشهر الماضي، ويقول التحالف إنه اعترض حوالي 900 صاروخ وطائرة مسيرة في السنوات الستّ الأخيرة من الحرب، أطلقها الحوثيون، الذين لم يكن للحصار تأثير ملموس في قدراتهم العسكرية.

 

و"يُقدّم الإيرانيون مساعدات للحوثيين تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات سنوياً" يقول ريدل، مرجحاً أنه "ربما لا يسيطر الإيرانيون على الحوثيين تماماً، لكنهم يتمتعون بنفوذ كبير".

 

وقال ريدل: "حتى تنتهي الحرب، تحتاج إدارة بايدن إلى ايجاد عملية سياسية تُغري الحوثيين بوقف إطلاق النار".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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