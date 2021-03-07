شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل 23 حوثياً في جبهات شمالي غرب مأرب وقصف جوي دمر دبابة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 مارس 2021

الخليج 365 ـ مأرب

قُتل 23 عنصراً من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، وأصيب آخرون، الأحد 7 مارس 2021م، بنيران القوات الحكومية في جبهات القتال شمالي غرب مأرب (شمالي شرق اليمن).



وأكد قيادي ميداني، أن قوات الجيش والمقاومة أفشلت اليوم محاولة هجوم للمليشيا الحوثية على مواقع الجيش في محزام ماس في منطقة الجدعان والمخدرة شمالي غرب مأرب.

وقال إن المعارك التي خاضها الجيش بإسناد من مقاتلات التحالف العربي، انتهت بمصرع 23 عنصراً، تابعاً للمليشيا الحوثية، وسقوط العشرات من الجرحى في صفوفها.

بالتزامن شنت مقاتلات التحالف العربي في اليمن غارات جوية، دمرت دبابة وعيار 23 ومخزناً للأسلحة، كما استهدفت تعزيزات وتجمعات أخرى للمليشيا الحوثية