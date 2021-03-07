لليوم الثالث.. احتدام المعارك في تعز بين القوات الشرعية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

تتواصل المعارك بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي الإيرانية في جبهات شرق وغرب محافظة تعز لليوم الثالث على التوالي.



وأمس السبت تجددت المعارك بين الطرفين، إثر محاولة ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، الهجوم على مواقع الجيش اليمني في عزلة اليمن، بمديرية مقبنة، في محاولة منها لاستعادة المواقع التي خسرتها في الأيام الماضية، وفقاً لما ذكره موقع "سبتمبر نت" اليوم الأحد.

وفي الجبهة الشرقية الشمالية لمدينة تعز، تدور الاشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، والتي لا تزال مستمرة حتى الساعة.

وأحرزت قوات الجيش اليمني تقدمات نوعية في الجبهة الشرقية باتجاه فرزة صنعاء، والعيسائي والمؤسسة الاقتصادية، بالتزامن مع تقدمات في الجبهة الغربية.

وقالت المصادر، إن الميليشيات الحوثية، خسائر فادحة في العتاد والأرواح.