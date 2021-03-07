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المليشيا تقصف قرى سكنية في الدريهمي بالحديدة

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اليمن العربي ـ الحديدة 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 مارس 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

تعرضت القرى السكنية ومزارع المواطنين في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة، لقصف مليشيا الحوثي.

 

وأكدت مصادر محلية في الدريهمي، أن مليشيات الحوثي قصفت بقذائف الهاون الثقيلة القرى السكنية ومزارع المواطنين بصورة هستيرية مخلفة حالة من الهلع في صفوف الأهالي.

 

وكانت القوات المشتركة أخمدت في الساعات الماضية مصادر نيران لبقايا جيوب مليشيات الحوثي المتمركزة في أطراف مديرية التحيتا استهدفت الأحياء السكنية في المديرية

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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