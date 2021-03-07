شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إحباط هجوم لمليشيا الحوثي في جبهة النضود بالجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 مارس 2021

الخليج 365 ـ الجوف

أحبطت القوات الحكومية، هجوماً لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، شرق محافظة الجوف (شمالي شرق اليمن).



وحاولت مجاميع من المليشيا الحوثية، صباح اليوم، التقدم باتجاه مواقع في جبهة النضود، إلا أن قوات الجيش رصدت المحاولة وأفشلتها.

وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، وتدمير عربات تابعة لها.

وللشهر الثاني على التوالي، يخوض أبطال الجيش والمقاومة ورجال القبائل، معارك استنزاف واسعة ضد المليشيات الحوثية على امتداد مسرح العمليات القتالية من شرق مدينة الحزم بالجوف إلى جنوب مأرب