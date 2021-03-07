افتتاح معرض منتجات المرأة بمديرية تريم وتكريم رائدات العمل بالمديرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

افتتح مدير عام مديرية تريم خالد هويدي، اليوم، المعرض الترويجي لمنتجات المرأة بالمديرية ، الذي نظمه فرع اتحاد نساء اليمن بالمديرية وذلك تزامناً مع احتفالات المرأة باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل عام .



وتعرف هويدي ومعه مدير عام مكتب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بوادي حضرموت والصحراء الدكتور عبدالله باجهام، خلال جولتهما في أقسام المعرض إلى مكونات المعرض الذي يحتوي على العديد من المنتجات المحلية للمرأة في مجال الخياطة والتطريز وصناعة العطور والبخور والاكسوارات والمأكولات الخفيفة والعصائر والاعمال اليدوية وبعض من منتوجات الحرف الشعبية والتقليدية للمرأة .

وجرى في ختام حفل افتتاح المعرض، تكريم 30 من رائدات العمل من الكوادر النسوية المجتمعية في المديرية .