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استشهاد مدني وإصابة آخر بانفجار لغم من مخلفات الحوثي في عسيلان شبوة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

استشهد مواطن وأصيب آخر، إثر انفجار لغم من مخلفات مليشيا الحوثي الإرهابية في إحدى المناطق بمديرية عسيلان محافظة شبوة (جنوب شرقي اليمن).

 

وذكرت مصادر محلية، أن المواطن "أحمد عبدالله الخراز"، استشهد وأصيب ابن عمه "محمد ناصر الخراز"، إثر انفجار لغم من مخلفات مليشيا الحوثي أثناء مرورهما بسيارة نوع "دينا" في إحدى الطرقات بمنطقة النقوب صحراء الصفراء مديرية عسيلان.

 

وأشارت المصادر، إلى أن مواطنين قاموا بنقل الشاب "محمد الخراز" إلى مستشفى عسيلان لتلقي العلاج جراء حالته الحرجة

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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