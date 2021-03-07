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خبير عسكري: الحل السياسي أقرب لحل الأزمة ببلادنا 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - علق الخبير العسكري العقيد ركن محسن عبدالله محسن علي الجعشاني أحد مؤسسي الحراك السلمي في رباعية ردفان على حل الأزمة اليمنية و أيهما أقرب الحل السياسي أم العسكري.. ولماذا.

وقال  إن الحل السياسي أقرب فيمكن مثلآ إجراء حوار صادق بين الأطراف الفاعلة في الساحه اليمنية برعايه دولية لأجل الوصول لحل شامل لكل القضايا وتمكين القوى المسيطرة على الأرض وهم الحوثيين في شمال اليمن والمجلس الانتقالي في الجنوب من حكم الحوثيين لشمال اليمن والانتقالي للجنوب وبهذا يستطيع الشعبين من بناء دولتين متجاورتين يعيش كل منهم بأمن وسلام وكفى الله المسلمين القتال

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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