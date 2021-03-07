شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خبير عسكري: الحل السياسي أقرب لحل الأزمة ببلادنا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - علق الخبير العسكري العقيد ركن محسن عبدالله محسن علي الجعشاني أحد مؤسسي الحراك السلمي في رباعية ردفان على حل الأزمة اليمنية و أيهما أقرب الحل السياسي أم العسكري.. ولماذا.



وقال إن الحل السياسي أقرب فيمكن مثلآ إجراء حوار صادق بين الأطراف الفاعلة في الساحه اليمنية برعايه دولية لأجل الوصول لحل شامل لكل القضايا وتمكين القوى المسيطرة على الأرض وهم الحوثيين في شمال اليمن والمجلس الانتقالي في الجنوب من حكم الحوثيين لشمال اليمن والانتقالي للجنوب وبهذا يستطيع الشعبين من بناء دولتين متجاورتين يعيش كل منهم بأمن وسلام وكفى الله المسلمين القتال