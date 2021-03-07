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التحالف: رفع الحوثيين من قائمة الجماعات الإرهابية فسر بطريقة عدائية من المليشيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن التحالف العربي، اليوم الأحد، 07/آذار/2021، اعتراض وتدمير ما مجموعه (٨) طائرات دون طيار مفخخة جميعها حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

 

وقال التحالف إن الواقع على الأرض وانتصارات الجيش اليمني والقبائل بمأرب يفسر وتيره التصعيد الإرهابي من المليشيا.

 

وأكد العقيد تركي المالكي، الناطق باسم التحالف، أن رفع الحوثيين من قائمة الجماعات الإرهابية فسر بطريقة عدائية من المليشيا

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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