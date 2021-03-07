خبير عسكري يكشف عن أهداف التدخلات التركية والايرانية في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 مارس 2021

الشحات غريب

علق الخبير العسكري العقيد ركن محسن عبدالله محسن علي الجعشاني أحد مؤسسي الحراك السلمي في رباعية ردفان على التدخلات التركية والايرانية باليمن وأهدافهم.



وقال منذ قديم الزمن وتدخلات إيران وتركيا في اليمن واضحه للعيان وكان للاتراك تواجد على أرض شمال اليمن ولهذا يحاولون استعاده احتلال اليمن عبر أذرعهم المتمثلة بالاخوان المسلمين ويحاولون تصديق أوهامهم باستعادة الخلافة الاسلامية .

وقال أما إيران فيسعون جاهدين عبر الحركة الحوثية ليتمكنوا من السيطرة على الممرات المائية المهمة ونقل التجربة الخمينية إلى اليمن وكلا الطرفين يتمثل دعمهم بتدريب الجماعات المتطرفة وتسليحها وتمويلها وإرسال الخبراء لهذا الهدف.