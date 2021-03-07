خبير عسكري يعلق على جرائم مليشيا الحوثي بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 مارس 2021

الشحات غريب

علق الخبير العسكري العقيد ركن محسن عبدالله محسن علي الجعشاني أحد مؤسسي الحراك السلمي في رباعية ردفان على جرائم مليشيا الحوثي الإيرانية وخاصة في مأرب.



وقال محسن إن الجرائم التي تنفذها مليشيا الحوثي في مأرب فتتمثل في محاصرة سكانها ومنعهم من ممارسة الحياة اليومية وقصفها بالصواريخ وقتل الكثير من الأبرياء المدنيين وارتكاب الجرائم البشعه ضد النازحين من بداية الحرب وهم بأعداد كبيره الذين لم يجدوا الحياه الآمنة والعيشه الكريمة.

فالحصار بحد ذاته يعتبر من جرائم الحرب إضافه إلى الاعتقالات والاختطافات والممارسات الخارجة على النظام والقانون التي ترتكبها مليشيا الحوثي دون وازع اخلاقي ولا رحمة ولا إنسانية.