شكرا لبحثكم عن خبر أهالي المعلا يتساءلون: ما سبب تعثر عدد من المشاريع بالمديرية؟! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تساءل أهالي مديرية المعلا عن سبب تعثر بعض مشاريع المديرية وعدم تنفيذها رغم رصد الميزانية الخاصة بها.

عبر أهالي مديرية المعلا وبالتحديد مناطق المرتفعات الجبلية الشيخ اسحاق عن استغرابهم من تعثر مشروعي المجاري ومصدات السيول والتي سبق وأن تم رصد ميزانية لهما تقدر ب300 الف دولار.

وأشار المواطنون إلى أن تعثر بدء العمل بالمشروعين تسبب لهم بمزيد من المعاناة معبرين عن استياءهم إثر ما آلت إليه الاوضاع المتردية في الخدمات وعدم انجاز المشاريع الخدمية بالمنطقة.

وأكد أهالي منطقة الشيخ اسحاق انهم سيقومون بخطوات تصعيدية مالم يتم تلبية احتياجات المنطقة من قبل السلطة المحلية بالمعلا، مناشدين محافظ محافظة عدن لتشكيل لجنة تقصي للحقائق لمعرفة اين ذهبت هذه الميزانية وما اذا كانت تلك المشاريع وهمية والنظر والفصل وحل كافة اشكالياتهم.

واوضح المواطنون أن السلطة المحلية بالمعلا بقيادة المأمور الجاوي لا تقوم بمتابعة الجهات المسؤولة لاتمام مشروعي المجاري ومصدات السيول متناسية الكوارث التي حدتث لساكنين المنطقة العام المنصرم.

الجدير بالذكر ان مأمور مديرية المعلا وعد المواطنين باتمام كافة المشاريع واهمها المجاري ومصدات السيول وانارة الشوارع الرئيسية لمنطقة الشيخ اسحاق وتصليح بيبات الماء المكسورة بالمنطقة ولكن للاسف الشديد كل تلك الوعد لم تنفذ حتى لحظة كتابة هذا الخبر.