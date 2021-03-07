شكرا لبحثكم عن خبر الجيش يوقف تقدم حوثي نحو مواقع في جبهة النضود بالجوف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أحبطت قوات الجيش الوطني، أمس السبت، هجوما لمليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من إيران، شرق محافظة الجوف. وحاولت مجاميع من المليشيا الحوثية، أمس السبت، التقدم باتجاه مواقع في جبهة النضود، وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، تدمير عربات تابعة لها.

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