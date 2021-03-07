شكرا لبحثكم عن خبر مؤشر للديمقراطية يصنف اليمن بـ"غير حر" وتونس الوحيدة عربيا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - صنف مؤشر دولي للديمقراطية، امس السبت، اليمن على أنها دولة “غير حر”، في حين احتلت تونس الحرة الوحيدة في العالم العربي.

ووفق تقرير “فريدوم هاوس”، فإن ثلاثة أرباع سكان الأرض يعيشون في بلدان تتراجع فيها الحرية، مؤكدا أن 2020 كان العام الخامس عشر على التوالي من حيث التراجع الديمقراطي على المستوى العالمي، أو كما وصفه بـ”الركود الديمقراطي الطويل”.

وجاءت كل الدول العربية ضمن قائمة الدول غير الحرة باستثناء 7 دول هي تونس (حرة)، والمغرب وموريتانيا ولبنان والكويت وجزر القمر (حرة جزئيا).

وأشار التقرير إلى أن الانتخابات في هذه المنطقة نادرة أو مزورة أو مؤجلة إلى إشعار الآخر.

وكذلك تعاني الدول العربية من مشاكل كبيرة أبرزها المحسوبية، والطائفية، والتدخل الخارجي، وتمركز مفاتيح الثروة والنفوذ في يد فئة معينة، وقمع المعارضة والاحتجاجات الشعبية وحرمان الشعوب من حرية التعبير عن آرائها دون قيود.

وكانت تونس هي الدولة العربية الوحيدة التي اندرجت في تصنيف “دولة حرة” في التقرير الذي أفاد بأنه منذ الإطاحة بالنظام السابق في تونس سنة 2011، بدأت تونس عملية انتقال ديمقراطي، حيث يتمتع المواطنون بحقوق سياسية وحريات مدنية غير مسبوقة.

فيما يلي ترتيب دول ومناطق العالم العربي على مؤشر الحرية :

تونس: 71 نقطة (حرة)

لبنان:43 نقطة (حرة جزئيا)

جزر القمر: 42 نقطة (حرة جزئيا)

المغرب: 37 نقطة (حر جزئيا)

الكويت: 37 نقطة (حرة جزئيا)

موريتانيا: 35 نقطة (حرة جزئيا)

الأردن: 34 نقطة (غير حر)

الجزائر: 32 نقطة (غير حرة)

العراق: 29 نقطة (غير حرة)

قطر: 25 نقطة (غير حرة)

الضفة الغربية: 25 نقطة (غير حرة)

جيبوتي: 24 نقطة (غير حرة)

سلطنة عُمان: 23 نقطة (غير حرة)

مصر: 18 نقطة (غير حرة)

الإمارات: 17 نقطة (غير حرة)

السودان: 17 نقطة (غير حر)

البحرين: 12 نقطة (غير حرة)

اليمن: 11 نقطة (غير حر)

قطاع غزة: 11 نقطة (غير حر)

ليبيا: 9 نقاط (غير حرة)

السعودية: 7 نقاط (غير حرة)

الصومال: 7 نقاط (غير حرة)

الصحراء الغربية: 4 نقاط (غير حرة)

سوريا: نقطة واحدة (غير حرة)

وبالنسبة للدول غير العربية في الشرق الأوسط فقد حصلت إسرائيل على 76 نقطة (حرة)، وحصلت تركيا على 32 نقطة (غير حرة)، وإيران حصلت على 16 نقطة (غير حرة).