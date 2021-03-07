شكرا لبحثكم عن خبر تبة سوفتيل تعود لمهمة استهداف تعز من جديد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أظهرت صور نشرها الصحفي"محمد المياس" على حائطه بالفيسبوك لحظات استهداف مليشيا الحوثي للأحياء السكنية شرق المدينة.

وتظهر الصور انطلاق القذائف المدفعية من تبة "سوفتيل" صاحبها اشتعال نيران ناجم عن إطلاق القذائف .

وكانت المليشيا الحوثية قد استهدفت مساء السبت أحياء شرق المدينة بقذائف المدفعية تزامنا مع المعارك العنيفة التي تدور في الجبهة الشرقية.

ولليوم الثالث على التوالي تتواصل المعارك العنيفة التي يخوضها الجيش الوطني في جبهات شرق وغرب محافظة تعز وسط خسائر فادحة تتكبدها مليشيا الحوثي الانقلابية.

وتجددت المعارك إثر محاولة مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، الهجوم على مواقع الجيش في عزلة اليمن، بمديرية مقبنة، في محاولة منها لاستعادة المواقع التي خسرتها في الأيام الماضية.

وفي الجبهة الشرقية الشمالية لمدينة تعز، تدور الاشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وأحرزت قوات الجيش تقدمات نوعية في الجبهة الشرقية باتجاه فرزة صنعاء، والعيسائي والمؤسسة الاقتصادية، بالتزامن مع تقدمات في الجبهة الغربية.

وتكبدت مليشيا الحوثي، خسائر فادحة في العتاد والأرواح، وسط تقهقر وفرار لمقاتليها من أمام أبطال الجيش.

* بوابتي