طاقم العزل بمستشفى الجمهورية بعدن يناشد منظمة الصحة العالمية

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يزيد بن سلمان - شبوة - عدن /خاص ناشد طاقم العزل بمستشفى الجمهورية إدارة منظمة الصحة العالمية بالنظر بعين الرحمة والجدية لما يقدمه هذا الطاقم وضرورة الإهتمام الفعلي وصرف مستحقات الطاقم الذي يلعب دور هام في مكافحة فيروس كورونا كوفيد ( 19 ) ولما يشهد وقوف جدي من المنظمة الممثلة للصحة العالمية بعدن هذا وعسى أن يهتم بهذا الأمر مسؤولي منظمة الصحة العالمية وإعطاء الطاقم مستحقاتهم والوقوف لجانبهم بكل المتطلبات التي يحتاجها المركز.

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