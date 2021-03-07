شكرا لبحثكم عن خبر وزير سابق : الشرعية حصلت على الضوء الاخضر لتحرير صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف وزير يمني سابق في الحكومة اليمنية المعترف بها، اليوم السبت، عن ضوء أخضر سعودي و تغير لاستراتيجية “الرياض” في معركة مارب سيعجل بإسقاط مليشيا الحوثي.

وقال صالح الجبواني وزير النقل السابق، في نشر على صفحته بالفيسبوك، تابعه ” المشهد اليمني “، إن حضور السعودية ملموسا في المعارك الأخيرة وتحديدا في مأرب التي تتعرض لهجمات عسكرية عنيفة من قبل مليشيا الحوثي المدعومة من إيران. وأضاف إن نتائج الإنتخابات الأمريكية الأخيرة دفعت السعودية لتغيير رؤيتها بشأن الحرب اليمنية المستمرة منذ عدة سنوات.

وتابع: يقوم السعوديون بدور كبير في المعارك الحالية من خلال الطلعات الجوية المستمرة والمركرة، وكذا قيامها بإعادة نشر بعض القوات في الساحل الغربي ولحج، وإعطاء الضوء الأخضر لقوات عسكرية أخرى في أبين وشبوة وحضرموت للتحرك صوب محافظة مأرب المشتعلة.

وأشار إلى أن هذا التغير في الاستراتيجية السعودية بالإضافة لصمود الجيش اليمني والمقاومة الشعبية الأسطورية في مأرب، أدى إلى تحطم كل زحوفات الحوثيين وتحول ميزان المعارك لصالح القوات الشرعية.

وأكد على أن استمرار النهج السعودي الجديد في طريقة إدارة المعارك الأخيرة سيؤدي إلى تحويل معركة مأرب من الدفاع للهجوم وتحريك الجبهات الأخرى، الأمر الذي سيؤدي لتسريع تساقط قلاع الحوثي الواحدة بعد الأخرى للقضاء على هذه المليشيا الفاشية والعنصرية.

ويأتي حديث الجبواني في سياق هجوم يشنه عدد من مسؤولي الحكومة اليمنية المعترف بها وبرلمانيين يقيمون في تركيا، ضد الشرعية ورئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، ودول التحالف العربي الداعم للشرعية.