شكرا لبحثكم عن خبر وقود الكهرباء بعدن .. انفراجة مؤقتة لمشكلة دائمة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال مصدر مسؤول أن هناك إنفراجة وشيكة لأزمة وقود الكهرباء في العاصمة عدن، ستنهي مشاكل إنعدام الوقود لمحطات الكهرباء لمدة شهر على الأكثر، فضلا عن إيجاد آلية مزمنة وواضحة لتوفير وتأمين الوقود بشكل مستمر لمحطات الكهرباء.

وقال المصدر أنه سيتم دخول شحنة المازوت الموجودة على متن الباخرة ماريا والمملوكة لاحد التجار الى ارصفة ميناء عدن للبدء بضخها الى محطة الحسوة الكهروحرارية، بتوجيهات من رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك الذي تعهد لقيادة السلطة المحلية في عدن بحل أزمة وقود الكهرباء بشكل نهائي.

واشار ان الشحنة تقدر بـ 12 الف طن من المازوت، لافتا ان هذه الكمية ستغطي إحتياج كهرباء الحسوة لمدة شهر تقريبا.

وأوضح المصدر ذاته ان السفينة Nordmarlin تحمل على متنها 100 ألف طن من مادة الديزل، منها 30 ألف طن مخصص لكهرباء عدن، ستصل الى ميناء الزيت مساء غد او بعد غد على الأكثر.

واضاف أن هذه الكمية من الديزل يفترض ان تغطي إحتياج محطات الكهرباء لمدة شهر أيضا.

وأكد ذات المصدر لعدن تايم أنه والى حين وصول شحنة الديزل المقرر وصولها خلال 48 ساعة، هناك باخرة تحمل شحنة ديزل تابعة للتاجر البسيري متواجدة في غاطس ميناء الزيت ، منوها بأنه في حال تم منحها ترخيص دخول من المكتب الفني غدا الأحد، ستسهم في اسعاف المحطات، اضافة الى ذلك هناك جهود تبذل لتأمين كميات اسعافية من بعض التجار المحليين. حد قوله

يذكر أن محافظ عدن احمد لملس يبذل جهود حثيثة لتحسين وضع الكهرباء في عدن ويولي إهتماما كبيرا بهذا الملف الحساس، وشدد على ضرورة ايجاد آلية جديدة ومحددة لمسألة تأمين الوقود، و تكون الحكومة هي المسؤولة المباشرة عن اي تقصير او تهاون في التعامل مع هذا الملف وحتى لا تتكرر الازمات التي وقعت حاليا في الفترات القادمة.