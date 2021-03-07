شكرا لبحثكم عن خبر اعتماد درجة مدير عام للفنان الفقيد رائد طه والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - نقلت عدن تايم عن مصادر لم تسمها التاكيد على صدور توجيهات من رئيس الوزراء د. معين عبدالملك، باعتماد درجة مدير عام للفنان الراحل رائد طه.
وكان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني رفع مذكرة لرئيس لتسوية الوضع الوظيفي للفنان الراحل، والذي توفاه الأجل مؤخرا عقب مرض عضال الم به.
وسبق ان اصدر الوزير الارياني قرارا باطلاق اسم الممثل الراحل رائد طه على مسرح حافون في عدن.
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