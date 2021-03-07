شكرا لبحثكم عن خبر بالصور.. أول تحرك شعبي يدعو لإسقاط جرعة الوقود الجديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شهدت مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، مساء السبت، أول تحرك شعبي في المحافظات المحررة، وذلك للتنديد بالجرعة الجديدة في أسعار الوقود، والدعوة لاسقاطها.

وحسب الصحفي صبري سالمين بن مخاشن : قام العشرات من الشباب بسد بعض الطرقات بالحجارة وإحراق إطارات السيارات، رفضا للزيادة السعرية في المشتقات النفطية، والمطالبة برحيل الفاسدين من قيادة السلطة المحلية بحضرموت.

وأضاف بن مخاش : أن شباب المكلا دعوا أبناء المدينة ومحافظة حضرموت عموما للتصعيد ضد الفاسدين حتى إسقاط جرعة الموت.

هذا وأحدث قرار اللجنة الإقتصادية اليمنية برفع قيمة الرسوم الجمركية على واردات المشتقات النفطية، ارتفاع أسعار الوقود من (بنزين وبترول) في السوق المحلية، حيث وصل سعر الدبة 20لتر إلى 10ألف ريال يمني، بزيادة حوالي 30% عن السعر السابق الذي كان عند 6600ريال.

وتأتي هذا الإحتجاجات في الوقت الذي تشهد العاصمة عدن، والمحافظات المجاورة أزمة وقود خانقة، والتي بدورها انعكست على تردي الخدمات من كهرباء ومياة، ناهيك عن انقطاع المرتبات عن القوات الجنوبية منذ 8أشهر.