شكرا لبحثكم عن خبر زعيم الحوثيين يتودد لتسليم جثة أخيه وقيادات تابعة لهم ووساطة قبلية تفشل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

فشلت وساطة قبلية لاخراج جثة شقيق زعيم المليشيا الحوثية وقيادي آخر يدعى الرزامي، اللذين لقيا مصرعهما خلال الأيام الماضية، في معارك مع الجيش اليمني المسنود بالمقاومة الشعبية ومقاتلات التحالف العربي، غربي محافظة مأرب.

حيث إن قيادات المليشيا ناشدت المدعو مهدي المشاط، رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى، الضغط على منظمة الصليب الاحمر لاخراج جثة عبدالخالق الحوثي ويحي عبدالله الرزامي الذين قتلوا في جبهة صرواح غربي مأرب وإخراج جثث القيادات الميدانية، حسين الهادي، عبدالله المتوكل، ابو عصام الحمزي، عبدالله الحسني، خالد المراني، ابراهيم الشامي، حسين المهدي، اسماعيل المؤيد، حسين الشرفي.

وذكرت المصادر بأنه تم إرسال وساطة الى قبائل مأرب لتسليم تلك الجثث لكنها باءت بالفشل.

*يمن تايم