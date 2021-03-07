شكرا لبحثكم عن خبر قرار سعودي يعيد البهجة للعمال اليمنيين في المملكة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعرب العمال اليمنيون في السعودية عن بهجتهم، بقرار السلطات في المملكة تخفيف قيود الحظر الصحي المفروضة على الأنشطة والقطاعات الجماهيرية، عقب تفشي وباء كوفيد_19.

وكانت الداخلية السعودية، أعلنت مساء أمس الجمعة، عن تخفيف القيود المتعلقة بفايروس كورونا على نشاطات الترفيه والفعاليات وبعض القطاعات الأخرى، اعتبارًا من غدٍ الأحد.

يُذكر ى أن قطاعًا كبيرًا من العمال اليمنيين في السعودية، تضررت أوضاعهم الاقتصادية بشكل كبير خلال فترة الحظر، ولا سيما الذين يعملون في قطاعات الترفيهية أو الجماهيرية.

وتجدر الإشارة إلى أن السطات السعودية، أعادت تشديد قيود الحظر الصحي على قطاعات معينية، نهاية يناير من العام الجاري، بالترافق مع الموجة الثانية من الجائحة العالمية كوفيد_19.

*يمن للأنباء