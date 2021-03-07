شكرا لبحثكم عن خبر تشكيل تحالف عسكري جديد يضم دول عظمى للتدخل في اليمن!! (تفاصيل) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر مطلعة، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تسعى لتشكيل تحالف عسكري جديد، خلال الأيام القادمة، يضم مجموعة من الدول العربية والاقليمية الكبرى، بهدف التدخل في اليمن.

وأضافت المصادر، أن التحالف الجديد الذي سيتم بناؤه بقيادة الولايات المتحدة سيعمل على ضمان حرية الملاحة في مياه الخليج العربي، وذلك من خلال نشر قوات عسكرية قبالة كل من إيران واليمن، بهدف وضع حد للتدخل طهران في الأزمة اليمنية.

وبحسب المصادر فإن من مهام ومسؤوليات التحالف الجديد، كشف واعتراض شحنات الأسلحة التي يتم ارسلها من إيران إلى مليشيا الحوثي في اليمن.

وذكرت المصادر أن التحالف الجديد سيقوم بالضغط على سلطنة عٌمان لوقف تهريب الأسلحة بريا عبر أراضيها إلى اليمن.

والثلاثاء، أعلنت واشنطن فرض عقوبات على القياديين في جماعة “الحوثي” منصور السعدي، وأحمد الحمزي؛ لضلوعهما بشن هجمات على مدنيين في اليمن والسعودية واستهداف سفن في الممرات المائية. وأكدت الولايات المتحدة الأستمرار بالضغط ومراقبة مليشيا الحوثي التي تسعى لتنفيذ الأجندة الايرانية المزعزعة للاستقرار في اليمن والمنطقة”.