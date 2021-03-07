عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقتل وإصابة 8 جنود في قصف حوثي بطائرة مسيرة جنوب تعز

الأحد 7 مارس 2021

الخليج 365

قتل جندي يمني وأصيب سبعة آخرون، مساء السبت في قصف بطائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على مركز شرطة بمدينة التربة جنوب مدينة تعز.



وقال مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): إن الطائرة المسيرة استهدفت مركزا للشرطة وأدى هذا الهجوم الإرهابي إلى مقتل أحد أفراد الشرطة وإصابة 7 آخرين اثنان منهم إصابتهما خطيرة.

يأتي ذلك بالتزامن مع دعوة وجهها وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إلى تحرك دولي جاد“ لدعم جهود الحكومة في بلاده لبسط سيطرتها وإنهاء الانقلاب الحوثي الإرهابي المدعوم من إيران“.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة بعدم إضاعة المزيد من الوقت والجهد في محاولات عبثية لإقناع قيادات ميليشيا الحوثي بالجنوح للسلم فيما تنزف دماء اليمنيين وتتفاقم معاناتهم جراء تصعيدها العسكري.

وقال وزير الإعلام في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): ”إن ميليشيا الحوثي لن تنصاع لدعوات وجهود التهدئة ووقف إطلاق النار والانخراط في مسار لبناء السلام على قاعدة المرجعيات الثلاث، إلا تحت ضغط عسكري وسياسي، وهو ما يجب أن يستوعبه المجتمع الدولي‏“.

وأضاف أنه وفي كل جولات التفاوض التي شاركت فيها الميليشيا لم تكن جادة في الوصول لحل سلمي للأزمة، وكان الجلوس على طاولة الحوار مجرد مناورة لالتقاط الأنفاس وترتيب صفوفها وتجنيد المزيد من المغرر بهم، والعودة للتصعيد العسكري تنفيذاً للأجندة الإيرانية وزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة‏.