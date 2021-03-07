شكرا لبحثكم عن خبر بدء تطهير منطقة القصر الجمهوري في تعز من ميليشيا الحوثي وسط انهيار غير مسبوق للميلشيا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - احتدمت المعارك خلال الساعات الماضية في محيط القصر الجمهوري في الجهة الشرقية من مدينة تعز، حسبما أفاد مصدر محلي. واوضح المصدر، لشبكة الصحافة اليمنية (يزن) ان القوات الحكومية واصلت هجماتها المكثفة على المباني التي يتمركز فيها الحوثيون في الجهة الشرقية من مدينة تعز، وتقدمت إلى محيط القصر الجمهوري. وأضاف، حاولت القوات الحكومية اقتحام مواقع تابعة للقصر، لكنها تراجعت بسبب كثافة العبوات والألغام التي زرعها الحوثيون. وأكد المصدر أن عدد من الجنود قتلوا بانفجار عبوة ناسفة في محيط القصر، وكذا نتيجة المعارك. وشن الحوثيون قصفا على عدد من الاحياء السكنية بالمدينة، وكذا على مستشفى الثورة مخلفا اصابات. وفي ريف المحافظة، شهدت حدة المعارك تراجعا اليوم خاصة في مديرية جبل حبشي جنوب غرب المحافظة. وذكر محور تعز العسكري، ان "الجيش الوطني أسقط طائرة مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي في جبهة مقبنة غربي المحافظة". وتجددت المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين منذ عدة ايام شرقي مدينة تعز وفي عدد من المناطق الريفية بالمحافظة التي تحمل الاسم ذاته.

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