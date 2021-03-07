شكرا لبحثكم عن خبر تفاصيل مقتل قائد الوية الحماية الرئاسية في معارك مع الحوثيين بمأرب والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - لقي قيادي بارز في مليشيات الحوثي الإرهابية مصرعه بنيران قوات الجيش الوطني، في الأطراف الغربية لجبهات مدينة مارب، شرقي البلاد.
وقالت مصادر محلية، القيادي الحوثي، عبدالله يحيى الحسني، الذي ينتحل رتبة لواء وصفة قائد الوية الحماية الرئاسية، لقي مصرعه بنيران ابطال الجيش الوطني، في معارك صرواح، غربي محافظة مأرب.
وأضافت المصادر أنه ما زال هناك قيادات حوثية كبيرة لم تعترف مليشيات الحوثي بمصرعها خوفا من ردة الشارع اليمني.
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