شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل 120 مسلحاً حوثياً في معارك بمحافظة مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أفاد مصدر عسكري في الجيش الوطني اليوم السبت، بمقتل ما لا يقل عن 120 عنصرا من مسلحي الحوثيين في معارك بمحافظة مأرب، شرقي البلاد.



وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه في تصريح وفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): إن "معارك عنيفة اندلعت بين قوات الجيش والمقاومة الشعبية، و ميليشيا الحوثي في جبهات المخدرة والمشجح وصرواح، غربي البلاد، إثر هجمات للميليشيات على مواقع الجيش".

وأكد المصدر، أن قوات الجيش أفشلت تلك الهجمات، وخلفت أكثر من 120 قتيلاً في صفوف الحوثيين منذ أمس الجمعة، فضلا عن إصابة العشرات.

وأشار المصدر إلى أن المعارك مستمرة، وسط قصف جوي من مقاتلات التحالف على مواقع الميليشيات.