شكرا لبحثكم عن خبر جبل مراد يحرق قطيع حوثي بالكامل خلال ساعات وهذا هو الرقم حتى الأن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تكبدت المليشيا الحوثية الانقلابية خسائر فادحة الجمعة، بنيران أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة جبل مراد جنوب محافظة مأرب. جاء ذلك إثر كسر أبطال الجيش والمقاومة لهجوم شنّته مجاميع حوثية على مواقع عسكرية في جبهة جبل مراد. وقال مصدر عسكري، وفق لموقع الجيش" سبتمبر نت" إن المعارك انتهت بمصرع أكثر من 25 عنصرًا من مليشيا الحوثي وجرح آخرين، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات، منها تدمير 3 أطقم وعربة ناقلة جند. وأكد المصدر أن الكثير من جثث مليشيا الحوثي ما تزال متناثرة في جبال وشعاب جبهة جبل مراد، مضيفاً أن بعض الجرحى تركتهم قيادات المليشيا في الشعاب ولاذت بالفرار وظلّوا يستنجدونها لإنقاذهم حتى ظهر اليوم الجمعة.

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