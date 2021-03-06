صور- غضب شعبي واحتجاجات ليلية في لحج

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يزيد بن سلمان - شبوة - قام شبان غاضبون في هذه اللحظات بقطع الشارع الرئيسي الرابط بين محافظتي عدن ولحج، بسبب تدهور المعيشية وخروج خدمة الكهرباء عن أحياء مديريات لحج . واشعل الغاضبون الاطارات في الشارع الرئيسي بمدينة صبر الرابط بين لحج وعدن . وتوعدوا بالتصعيد في حال استمرار الصمت الحكومي على معاناتهم.

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