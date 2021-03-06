ننشر بيان هام صار عن  الهيئة الادارية لفرع نادي القضاة الجنوبي بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

عبّرت الهيئة الادارية لفرع نادي القضاة الجنوبي بحضرموت عن رفضها لأي زيارة مزمع القيام بها من قبل د. أحمد الموساي، وقالت في تصريح صحفي لها: " إن قضاة حضرموت خاصة وقضاة الجنوب عامة يرفضون زيارة د. "أحمد احمد الموساي" أو اللقاء بهم، وإن هذا الرفض نابع من احترامهم لهيبة القضاء واستقلاله، وأيضاً لعدم التزام واحترام د. "احمد الموساي" لقرار المحكمة الادارية الابتدائية.



وأوضح فرع نادي القضاة الجنوبي بحضرموت بأن ما يقوم به د. أحمد الموساي من تحركات استفزازية رغماً عن قرار المحكمة الادارية بوقف سريان تنفيذ قرار تعيينه نائب عام يضرب بذلك القانون والأحكام القضائية عرض الحائط، وأن ذلك مرفوضاً عند القضاة، وهو ما دعى فرع النادي الى إصدار هذا البيان التوضيحي قبل أن يفكّر د. "أحمد أحمد صالح الموساي" بالزيارة الى محافظة حضرموت.

مؤكداً بأن قضاة حضرموت ملتزمين بما اتخذه نادي القضاة الجنوبي من قرارات والتي يهدف من خلالها الى تصحيح وضع السلطة القضائية وضمان استقلاليتها بحسب ما جاء في بيانه الصادر يوم الاربعاء بتاريخ 3/ 2/ 2021م .

وإليكم نص البيان:

بيان صحفي صادر عن نادي القضاة الجنوبي فرع حضرموت

يعبّر نادي القضاة الجنوبي فرع حضرموت عن رفضه للزيارة المزمع القيام بها من قبل د. "أحمد أحمد صالح الموساي" المرجئ نفاذ سريان قرار تعيينه نائباً عاماً بموجب قرار المحكمة الإدارية الابتدائية بعدن.

وإذ يؤكد فرع النادي بمحافظة حضرموت إنّ رفض قضاة حضرموت خاصة وقضاة الجنوب عامة لزيارة د. "أحمد احمد الموساي" أو اللقاء بهم إنما هو نابع من احترامهم لهيبة القضاء واستقلاله، وأيضاً لعدم التزام واحترام د. "احمد الموساي" لقرار المحكمة الادارية الابتدائية الذي قضى بإيقاف نفاذ سريان قرار تعيينه كنائب عام، وكذلك لتصرفاته الاستفزازية بالنزول لمقرات النيابات، واصدار المذكرات لرؤساء النيابات العامة والنوعية بالمحافظات ضارباً عرض الحائط بنصوص القانون وبالقرارات والأحكام القضائية.

إنّ هذه التحركات الاستفزازية وعدم احترام القانون والأحكام والقرارات القضائية هي ما دعت فرع النادي الى إصدار هذا البيان التوضيحي قبل أن يفكّر د. "أحمد أحمد صالح الموساي" بالزيارة الى محافظة حضرموت، وإن قضاة حضرموت ملتزمين بما اتخذه نادي القضاة الجنوبي من قرارات والتي يهدف من خلالها الى تصحيح وضع السلطة القضائية وضمان استقلاليتها بحسب ما جاء في بيانه الصادر يوم الاربعاء بتاريخ 3/ 2/ 2021م .

والله الموفق،،

صادر في المكلا ــ 6/ 3/ 2021م

الهيئة الإدارية لنادي القضاة الجنوبي

فرع حضرموت