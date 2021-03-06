شكرا لبحثكم عن خبر ضمن مشروع عدالة الأحداث.. وزراة العدل بالشراكة مع اليونيسف تنظم دورة للعاملين في مجال الأحداث والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن - إعلام وزارة العدل

نظّمت وزارة العدل بالشراكة مع منظمة اليونيسف الدورة التدريبية الثانية لبناء قدرات ضباط الشرط والمتعاملين مع الأحداث الذين في نزاع مع القانون والتي ستستمر من السادس وحتى الثامن من شهر مارس الحالي 2021 في مديرية خورمكسر بالعاصمة المؤقتة عدن .

أفتتحت الدورة بكلمة من قبل وكيل وزارة العدل القاضي عبد الكريم بإعباد نيابة عن معالي وزير العدل حيث تضمنت أهمية انعقاد الدورة وما تتضمنه من مساقات في جوانب معرفة حقوق الطفل والحدث قانونياً وتشريعياً، ليتم بعد ذلك التعارف مع المشاركين والتعرف بالمشروع والأهداف المأمولة من الدورة التي سيتم تطبيقها، تلا ذلك مناقشة جملة من المفاهيم العامة المتعلقة في الأحداث وقضايا الطفل.

وناقش الوكيل باعباد مع المشاركين خلال الدورة جملة من النصوص القانونية المتعلقة في حقوق الطفل والحدث من خلال التشريعات الوطنية، مقدما شرحاً تفصيلاً حول امكانية قياس مدى صحة تنفيذ هذه الحقوق ورصد وتوثيق الانتهاكات التي قد يتعرض لها الأطفال وما يتوجب القيام به من الجانب القضائي والعدلي.

هذا وشارك في تقديم الدورة كلا من رئيسة قسم حماية الأطفال في منظمة اليونيسف الأستاذة مكيبه يمانو والمدرب الدكتور عبدالعليم محمد أكاديمي ومستشار قانوني حيث تم عرض استراتيجة المناصرة في مجال عدالة الأطفال وبنود الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل واجراءات الحد من مخاطر إستخدام العنف ضد الأطفال.

من جانبها، تطرقت الدكتورة منال سلمان نائب مدير عام المرأة والطفل في وزارة العدل إلى أن هذه الدورة تأتي ضمن مشروع عدالة الأحداث والحد من العنف ضد الأطفال وأبرز التحديات التي تواجه المنظومة القضائية والأمنية، والتعريف بالطرق الصحيحة لمثل هذه القضايا.

وجرى خلال هذه الدورة عدة أنشطة تحفيزية منها عرض فيلم توضيحي للعنف الأسري ضد الأطفال كما تم عمل مجموعات ساهمت في طرح المواضيع بشكل فعّال وديناميكي، وأليات التعامل مع الحدث لتعزيز عمل وتفعيل دور الجهات المعنية بهذا المجال.

وتستهدف الدورة -التي أشرفت على تنفيذها الإدارة العامة للمرأة والطفل في وزارة العدل- 35 شخص من ضباط الشرط واخصائيين اجتماعيين من المتعاملين مع الأحداث من مختلف مديريات عدن.