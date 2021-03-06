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كورونا ينتشر بشكل كبير في حضرموت .. تقرير يوم السبت

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يزيد بن سلمان - شبوة - تقرير يوم السبت   

   الموافق 6 مارس      2021

البلاغ اليومي الأولي 

لحالات كوفيد _19

 

 

تم  الابلاغ هذا اليوم  عن 46  حالة مشتبهة من المحافظات التالية :

حضرموت الوادي  23

حضرموت الساحل 16

عدن                    3

شبوة                    1

الضالع                   1 

المهرة                   1

لحج                     1

 

 

***

الحالات المؤكدة هذا اليوم لحالات تم الابلاغ عنها من قبل المرافق الصحية 33 حالة  من المحافظات التالية 

 

 18 حضرموت الوادي 

 12حضرموت الساحل

 1 تعز

1شبوة 

1 مأرب 

 

 

      

 

  ***

اجمالي الوفيات المبلغ عنها هذا اليوم من المرافق الصحية  حالتين  من المحافظات التالية 

 

2 حضرموت الوادي   

 

 

    

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إجمالي حالات الشفاء المبلغ عنها من المرافق الصحية 3 حالات من المحافظات التالية 

 

2 حضرموت الساحل 

1 حضرموت الوادي

 

 

 الاجمالي التراكمي للحالات المشتبهة       8212

 

الاجمالي التراكمي للحالات المؤكدة             2444

 

اجمالي حالات الوفيات التراكمي المبلغة من المرافق الصحية     650

 

اجمالي حالات الشفاء التراكمي المبلغة من المحافظات       1442

 

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اجمالي الفحوصات للمرضى هذا اليوم 27 فحوصات

 

* الإيجابية    21

* السلبية      6

 

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* اجمالي عدد الفحوصات للمسافرين 261 لهذا اليوم

* الايجابية 9

*  السلبية  252

 

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ادارة مكافحة الامراض و الترصد الوبائي في وزارة الصحة العامة و السكان.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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