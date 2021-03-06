شكرا لبحثكم عن خبر كورونا ينتشر بشكل كبير في حضرموت .. تقرير يوم السبت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تقرير يوم السبت الموافق 6 مارس 2021 البلاغ اليومي الأولي لحالات كوفيد _19 تم الابلاغ هذا اليوم عن 46 حالة مشتبهة من المحافظات التالية : حضرموت الوادي 23 حضرموت الساحل 16 عدن 3 شبوة 1 الضالع 1 المهرة 1 لحج 1 *** الحالات المؤكدة هذا اليوم لحالات تم الابلاغ عنها من قبل المرافق الصحية 33 حالة من المحافظات التالية 18 حضرموت الوادي 12حضرموت الساحل 1 تعز 1شبوة 1 مأرب *** اجمالي الوفيات المبلغ عنها هذا اليوم من المرافق الصحية حالتين من المحافظات التالية 2 حضرموت الوادي *** إجمالي حالات الشفاء المبلغ عنها من المرافق الصحية 3 حالات من المحافظات التالية 2 حضرموت الساحل 1 حضرموت الوادي الاجمالي التراكمي للحالات المشتبهة 8212 الاجمالي التراكمي للحالات المؤكدة 2444 اجمالي حالات الوفيات التراكمي المبلغة من المرافق الصحية 650 اجمالي حالات الشفاء التراكمي المبلغة من المحافظات 1442 ********* اجمالي الفحوصات للمرضى هذا اليوم 27 فحوصات * الإيجابية 21 * السلبية 6 ********** * اجمالي عدد الفحوصات للمسافرين 261 لهذا اليوم * الايجابية 9 * السلبية 252 ***** **** ادارة مكافحة الامراض و الترصد الوبائي في وزارة الصحة العامة و السكان.

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